أرسنال يمنح ليفربول هدية أخرى بالتعثر أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

سقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل أرسنال مع كريستال بالاس، يمنح ليفربول متصدر البريميرليج هدية أخرى، حيث يحتاج فقط للتعادل مع توتنهام يوم الأحد المقبل لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا لصالحه.

مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

تفوق أرسنال على كريستال بالاس في الشوط الأول في الاستحواذ على الكرة، حتى تقدم على ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، عن طريق المدافع جاكوب كيويور برأسية.

وأدرك إبريتشي إيزي التعادل لصالح النسور في الدقيقة 27 بكرة رأسية أيضًا، قبل أن يعيد لياندرو تروسارد فريق المدفعجية للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، خطف البديل جون فيليب ماتيتا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 83، بعدما استغل خطأ مارتن أوديجارد صانع ألعاب أرسنال، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم الحارس دافيد رايا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة، وصل رصيد أرسنال إلى 67 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول متصدر الترتيب بـ79 نقطة، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر.