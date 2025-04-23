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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن انضمام كنزي مجدي لمنتخب الناشئات تحت 20 عامًا لمعسكر فرنسا

اللاعبة كنزي مجدي
اللاعبة كنزي مجدي
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الزمالك يعلن انضمام كنزي مجدي ضمن قائمة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا لمعسكر فرنسا

أعلن نادي الزمالك لفريق الكرة النسائية تلقيه لخطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره من خلاله باستدعاء كنزي مجدي  لاعبة فريق المصري للكرة النسائية للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني للناشئات تحت 20 عامًا .

لتشارك في المعسكر والمقرر أن يبدأ غدا الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك استعدادًا للسفر إلى فرنسا للانتظام في معسكر تدريبي مغلق بالعاصمة باريس وذلك خلال الفترة من الرابع من مايو المقبل وحتى العاشر من الشهر ذاته.

بطولة باريس الودية 

تلقى منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما ، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة باريس الودية، المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو المقبل.

وتأتي هذه الدعوة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

 

 

 

الزمالك يعلن انضمام كنزي مجدي ضمن قائمة منتخب مصر للشابات تحت 20 عام ا لمعسكر فرنسا الزمالك معسكر فرنسا الكرة النسائية نادي الزمالك كنزي مجدي