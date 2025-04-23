عروسان يثيران الجدل بسبب أسعار الذهب في دمياط.. ما القصة؟

شهدت محافظة دمياط، واقعة أثارت حالة من التعجب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول رواد ومستخدمي فيسبوك صورا لأسر عروسين من قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، بعد أن قاموا بشراء شبكة من المشغولات الذهبية تخطت مبلغ نصف مليون جنيه، خاصة وأن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل كبير بأسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

زيادة في أسعار الذهب

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي من المستثمرين والمواطنين متابعة السوق عن كثب حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انه في ظل غلاء اسعار الذهب حيث وصل إلى اعلى درجاته وتم تصوير المبلغ المالي والمشغولات الذهبية التي تم شراءها من محل يدعى عبد اللطيف ابو الوفا للمشغولات الذهبية والمجوهرات وهو محل على الطريق الواصل بين محافظة دمياط ومدينة شربين في كفر الغاب في دمياط .



أصحاب المحل : نحمي سرية عملائنا ونحافظ عليهم

ومن جانبه قال المهندس حسن عبد اللطيف ابو الوفا احد اصحاب المحل ان تصوير الشبكة كان عبارة عن فيديو ترويجي فقط وتم تسجيله بعد الحصول على إذن مسبق من أسرة العروسين وتم تداوله دون اي سخرية وتم نشر الفيديو في جروب يخص الشركة والمحل فقط .

واكمل انه قام البعض بنشر الفيديو وترويجه بغرض السخرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه حيث ان بيانات العروسين هي اسرار عملاء نحتفظ بها وهي غير مسموح نشرها والعروسين من محافظة دمياط ولم يتم تداول اي معلومات بشأنهم

أسعار الذهب

وأوضح خبراء أن الأسعار المحلية تعكس التغيرات العالمية، بالتوازي مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، وهو ما ساهم في الحد من حدة التذبذبات داخل السوق المصرية.

وحذّر محللون من احتمالية حدوث تقلبات حادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في حال طرأت مستجدات على صعيد السياسة النقدية العالمية، أو في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.

وأشار الخبراء إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل، أبرزها:

تحركات الأسعار في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

حجم العرض والطلب، والذي يتزايد في فترات المواسم والمناسبات، أو خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.