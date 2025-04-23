تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على القائمة التي سيخوض بها مباراة صن داونز التي تقام مساء بعد غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي الذي سيكون أمام بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار