الأخت جينفيف جانينجروس تودّع البابا فرنسيس بطريقتها الخاصة

في مشهد مؤثر داخل بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، وقفت الأخت جينفيف جانينجروس، الراهبة الفرنكو-أرجنتينية من جماعة “راهبات يسوع”، لأكثر من 20 دقيقة أمام نعش البابا فرنسيس، متأثرة بعمق، ومتجاهلة بهدوء البروتوكولات الصارمة التي تنظّم مثل هذه المناسبات.



كسر للبروتوكول بصمت.. دون اعتراض

ورغم أن الترتيبات الرسمية خصصت الحضور الأولي لرجال الدين من الفاتيكان، تقدّمت الأخت جانينغروس بثبات لتكون من أوائل من صلّوا أمام النعش، دون أن تتعرض لأي توبيخ أو تدخل من المسؤولين. تصرفها الهادئ والإنساني خطف أنظار الحاضرين.



“الطفلة المشاغبة”.. كما كان يناديها البابا

البابا فرنسيس كان يعرف الأخت جانينجروس عن قرب، وكان يصفها مازحًا بـ”الطفلة المشاغبة” بسبب روحها الحرة وشجاعتها في التعبير عن مشاعرها ومواقفها، حتى في أكثر اللحظات الرسمية. روحها الإنسانية تغلبت على التقاليد، في وداعٍ جمع بين الوفاء والعفوية.



سيرة ومسيرة.. من الأرجنتين إلى قلب الفاتيكان

تنحدر الأخت جينفيف من جذور أرجنتينية وفرنسية، وقد كرّست حياتها لخدمة الفقراء والمهمشين، وهو ما جعلها قريبة جدًا من نهج البابا فرنسيس، الذي لطالما دعا إلى كنيسة قريبة من الناس، لا تغلق أبوابها أمام العفوية والمشاعر الصادقة.