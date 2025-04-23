غدا منتخب الصالات النسائي يواجه أنجولا في كأس أمم أفريقيا

يخوض المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية مباراته الافتتاحية أمام أنجولا غدا الخميس، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، التي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر حتي 30 أبريل الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

على ان يلتقي المنتخب في الجولة الثانية مع منتخب غينيا يوم الجمعة 26 أبريل في تمام الثانية ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المنتخبات المشاركة في البطولة

تضم البطولة 9 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

وعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

قائمة منتخب الكرة النسائية للصالات

وتضم قائمة الكرة النسائية للصالات 14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.