جدول امتحانات أبريل لصفوف النقل 2025 بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسميًا عن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية وذلك ضمن خطة التقييم المرحلي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ؛ تبداء الامتحانات يوم الأحد 27 أبريل 2025، وتستمر حتى الأحد 4 مايو 2025، بعد الانتهاء من إجازات عيد القيامة وشم النسيم.

جدول امتحانات صفوف النقل الابتدائية بالجيزة أبريل 2025



جدول امتحانات صفوف النقل الابتدائية بالجيزة أبريل 2025، يشمل الجدول الصفوف الثالث الابتدائي

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية.

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان الرياضيات

الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان اللغة الإنجليزية

الأربعاء 30 أبريل 2025 محتوي متعدد التخصصات(اكتشف) ، التربية الدينية يشمل الجدول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتأتي المواعيد في .

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان العلوم والمهارات المهنية

الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية

الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)



جدول امتحانات صفوف النقل الإعدادية بالجيزة- أبريل 2025



1- الصف الأول الإعدادي

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية وخطـ، تربية دينية

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان رياضيات، تربية فنية

الثلاثاء 29 أبريل 2025: علوم

الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، حاسب آلي

الأحد 4 مايو 2025: امتحان دراسات

2- الصف الثاني الإعدادي

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية وخطـ، تربية دينية

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان جبر وإحصاء، تربية فنية

الثلاثاء 29 أبريل 2025: هندسة، علوم

الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، حاسب آلي

الأحد 4 مايو 2025: امتحان دراسات



جدول امتحانات صفوف النقل الأول والثاني الثانوي بالجيزة أبريل 2025

1-الصف الأول الثانوي

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربيةـ، تربية دينية

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان لغة أجنبية أولى، تاريخ

الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان رياضيات

الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان فلسفة ومنطق، لغة أجنبية ثانية

الأحد 4 مايو 2025: امتحان علوم متكاملة، تربية وطنية.

2الصف الثاني الثانوي(ادبي)

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربيةـ، تربية دينية

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان لغة أجنبية أولى، تاريخ

الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان رياضيات

الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان علم نفس، لغة أجنبية ثانية

الأحد 4 مايو 2025: امتحان جغرافيا، تربية وطنية.

الأحد 27 أبريل 2025: امتحان اللغة العربيةـ، تربية دينية

الإثنين 28 أبريل 2025: امتحان لغة أجنبية أولى، أحياء

الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان رياضيات بحتة، رياضيات تطبيقية.

الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان فيزياء، لغة أجنبية ثانية

الأحد 4 مايو 2025: الكيمياء، تربية وطنية.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

في إطار الاستعدادات لامتحانات نهاية العام، كشفت مديرية التعليم بالجيزة عن خطة لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يتم دمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة في نموذج موحد، ما يسهم في تقليل فرص الغش وتحقيق العدالة والانضباط داخل اللجان.

- تدريب الطلاب على نموذج البوكليت

وجّه محافظ الجيزة بضرورة إعداد نماذج تدريبية مكثفة لمساعدة الطلاب على التعود على نظام البوكليت الجديد، مع التركيز على دور المعلمين في توعية الطلاب وتعزيز استعدادهم النفسي والمعرفي قبل بدء الامتحانات النهائية.

- الدروس المقررة في امتحانات أبريل 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات أبريل لصفوف النقل ستشمل المنهج المقرر من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الترم الثاني، وتُعقد الامتحانات داخل الفصول الدراسية تحت إشراف المعلمين المختصين في كل مادة.