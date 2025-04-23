اعتمد الدكتور أسامه الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تعيين مختار عيسى دياب حمدان مديرًا لأوقاف بورسعيد خلفاً لجمال عواد ،وذلك ضمن حركة تغييرات ببعض القيادات.

مختار عيسى مديرًا لأوقاف بورسعيد خلفاً لجمال عواد

وأطلقَت وزارة الأوقاف دفعةً جديدة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الدعوية لتولي مسئولية عدد من المديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام منظومة العمل الدعوي والإداري، وتعزيز دور القيادات الشابة المؤهلة علميًّا وعمليًّا في مواقع المسئولية.

واعتمدَ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حركة تنقلات وتكليفات جديدة لخمسة من قيادات الصف الأول، جاءت جميعها ترجمة عملية لتوجه الوزارة نحو تجديد الدماء، وتوسيع قاعدة الكفاءات في الهيكل القيادي للأوقاف.

وكلفَ وزير الأوقاف الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران بتسيير أعمال مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم بتسيير أعمال مديرية أوقاف الوادي الجديد، والشيخ مختار عيسى دياب حمدان مديرًا لأوقاف بورسعيد، وتكليف الشيخ رمضان يوسف السيد خلف الله بتسيير أعمال مديرية أوقاف البحر الأحمر، وتكليف الشيخ هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي بتسيير أعمال مديرية أوقاف دمياط.