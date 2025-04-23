غزل المحلة يرفض نقل مباراته مع إنبي ويتمسك بإقامتها على ملعب المقاولون

يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تمسكه بإقامة مباراة الفريق الأول أمام نادي إنبي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق، على ملعب المقاولون العرب، كما هو محدد مسبقًا في جدول مباريات الدوري الممتاز.

ويرفض نادي غزل المحلة بشكل قاطع محاولات نقل مباراة فريق الكرة أمام إنبي إلى ملعب استاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

غزل المحلة يتمسك بإقامة مباراته ضد إنبي على ملعب المقاولون العرب

ويشدد مجلس إدارة غزل المحلة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.

موعد مباراة غزل المحلة ضد إنبي

يواجه فريق غزل المحلة، نظيره إنبي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الثامن وفي رصيده 15 نقطة.