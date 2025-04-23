الشرع يُعزي الطائفة الكاثوليكية الرومانية في وفاة البابا فرنسيس

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن خالص تعازيه ومواساته للطائفة الكاثوليكية الرومانية، وللمسيحيين حول العالم، بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الروحي والإنساني. وجاء في بيان الرئاسة أن "فقدان هذه الشخصية الدينية البارزة يُعد خسارةً جسيمةً لكل من يؤمن بقيم المحبة والسلام والتعايش الإنساني".

تعزيه للكاثوليك حول العالم “مصابنا واحد”

وأكد الشرع في رسالة التعزية على الدور التاريخي الذي لعبه البابا الراحل في تعزيز الحوار بين الأديان، ودفع قضايا العدالة الاجتماعية، ودعم حقوق الفقراء والمهمشين، ساعياً إلى ترسيخ ثقافة التسامح والتفاهم بين الشعوب. وقال: "لقد كان البابا فرنسيس رمزاً للرحمة والوسطية، وامتدت رسالته السامية لتشمل كل الإنسانية بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو الثقافية".

كما أشاد الرئيس بالإرث الإنساني والخيري للبابا، الذي كرّس حياته لخدمة القيم الإنسانية المشتركة، وبناء جسور التواصل بين الشرق والغرب، مؤكداً وقوف الدولة والشعب إلى جانب إخوتهم من الطائفة الكاثوليكية في هذه اللحظات الأليمة. واختتم رسالته بالتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والثقافية، انطلاقاً من مبدأ الوحدة الإنسانية التي دعا إليها البابا الراحل