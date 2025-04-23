محافظ الأقصر: ذكرى عيد تحرير سيناء ستظل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري

أرسل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

الرئيس السيسي

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي ستظل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري وتذكرنا بنصر أكتوبر المجيد والتي تعد رمزًا للصمود الوطني ورفض التفريط في أي حبة رمل من التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

مصر تحتفل بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل من كل عام

وتحتفل جمهورية مصر العربية في 25 أبريل من كل عام بذكرى عيد تحرير سيناء، وهي مناسبة وطنية تمثل تتويجًا لنضال طويل ومعقد خاضته مصر عسكريًا ودبلوماسيًا لاسترداد كامل ترابها الوطني من الاحتلال الإسرائيلي، بعد سنوات من الاحتلال الذي بدأ في أعقاب نكسة عام 1967.

هذا اليوم لا يُمثل فقط ذكرى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أراضي سيناء في عام 1982، بل يعكس ملحمة مصرية متكاملة بدأت بحرب الاستنزاف، وبلغت ذروتها في انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، واكتملت فصولها بمفاوضات سلام وصراع قانوني استردت من خلاله مصر مدينة طابا عام 1989.

ويُعد يوم 25 أبريل عطلة رسمية في مصر، لكنه يحمل في طياته رمزية كبرى تتجاوز الاحتفال، ليرسّخ قيم التضحية، والوحدة الوطنية، والقدرة على استعادة الحقوق، وفي كل عام، تُقام الاحتفالات الرسمية والشعبية لتخليد هذه الذكرى، ولتذكير الأجيال القادمة بقيمة الأرض وقدسية الدفاع عنها.