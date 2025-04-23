رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الأم المثالية خلال مشاركتها في احتفالية محافظة الإسماعيلية

تقديرًا لدور المرأة المصرية وما تقدمه من عطاء لا ينضب، هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، آمال جاد محمد محمود، لاختيارها الأم المثالية عن جامعة قناة السويس، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل تكليلًا لمسيرة حافلة بالبذل والتضحية، ويعكس اعتزاز الجامعة العميق بقصص النماذج الإنسانية المضيئة التي تُلهم الأجيال في ميادين التعليم والعمل والحياة.

الأمهات المثاليات

وجاءت تهنئة رئيس الجامعة تعليقاً على مشاركة الجامعة في الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٥، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، الذي تولى تكريم المكرمات.

النماذج النسائية

وشاركت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في مراسم التكريم، مؤكدة على أهمية دعم النماذج النسائية الملهمة داخل مؤسسات التعليم العالي، ومشيدةً بما تمثله آمال جاد من نموذج يحتذى به في العطاء الأسري والمجتمعي.

وشهد الحفل حضورًا رسميًا موسعًا ضم النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة.

ضم الحفل فقرات فنية وأدبية احتفاءً بالمناسبة، وجرى خلاله تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف القطاعات، حيث تم منح شهادة تقدير للسيدة آمال جاد، إلى جانب مجموعة من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ومديرياتها المختلفة، في أجواء تسودها مشاعر الفخر والامتنان لدور الأم المصرية في بناء المجتمع.