أكلات مصرية.. أسهل طريقة لتحضير طاجن البطاطس باللحمة

تُعد الطواجن من الأطباق التي تُعبّر عن فلسفة المطبخ المصري القائم على الجمع بين القيمة الغذائية والطهي المتقن، فهي تعتمد على مكونات طبيعية ومتوفرة مثل الخضروات واللحوم والبقوليات، وتُطهى جميعها في أوانٍ فخارية تحتفظ بالحرارة والرطوبة، مما يمنح الأكل نكهة مميزة، ويحرص المصريون على تقديم الطواجن في المناسبات العائلية والعزائم، لما تحمله من لمسة "بيتيّة" دافئة لا توفرها الأكلات السريعة، كما أن الطواجن تُعد مثالية لتقليل المجهود في المطبخ، إذ يتم تجهيزها مرة واحدة ثم تترك في الفرن حتى تنضج، وقد تطورت وصفات الطواجن بمرور الزمن، لكنها ظلت تحتفظ بروحها المصرية الأصيلة.

وتحتل "الطواجن" مكانة خاصة لا ينافسها فيها أي طبق آخر، فهي طقس من طقوس العزومات وذاكرة ممتدة من عبق الأمهات والجدات، ويعشق المصريون الطواجن بكل تنوعها، سواء كانت باللحم أو الدجاج أو الخضار، لطعمها الغني ورائحتها الشهية التي تملأ البيت دفئًا، ورغم التغيرات السريعة في نمط الحياة، ما زالت الطواجن تحافظ على مكانتها، سواء في البيوت أو في قوائم المطاعم الشعبية والراقية على حد سواء.

ويعتبرطاجن اللحم بالبطاطس من أشهر الأطباق المصرية التقليدية، حيث يجمع بين الطعم الرائع والرائحة ومن أشهر الأكلات المنزلية الأصيلة، خاصة في العزومات والمناسبات، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أفضل وأسهل طريقة لتحضيره

طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة

طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة على الطريقة المصرية

المقادير

- 1 كيلو لحم بقري أو ضاني مقطع مكعبات متوسطة

- 4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح سميكة أو مكعبات

- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

- 3 فصوص ثوم مهروس

- 2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- 1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

- 1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- 2 كوب مرق لحم أو ماء ساخن

- 3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

- فلفل رومي أخضر أو حار حسب الرغبة (شرائح)

- ورقة لورا وحبهان (اختياري لإضافة نكهة في السلق)

أسهل طريقة لتحضير طاجن البطاطس باللحم

طريقة التحضير

1- شوّحي اللحم في ملعقة سمنة حتى يتغير لونه، ثم أضيفي بصلة وورقة لورا وحبهان، وغطيه بالماء واسلقيه نصف تسوية فقط (حوالي 30 دقيقة).

2- لتحضير الصوص، سخّني الزيت وقلّبي البصل حتى يذبل ويصفر لونه، ثم أضيفي الثوم وقلّبيه حتى تظهر رائحته، وأضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم واتركيهم حوالي 10 دقائق، ثم ضيفي البهارات والملح والفلفل والقرفة والمرق، واتركيه يغلي 5 دقايق.

3- تحضير الطاجن، رصّي نصف كمية البطاطس، ثم وزعي اللحم فوقها، ثم باقي البطاطس في وعاء فخاري، ثم اسكبي الصوص فوق المكونات حتى يغمر الطاجن بنسبة معقولة، وقومي بتوزيع شرائح الفلفل على الوجه.

4- ضعي الطاجن في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ساعة تقريبًا، حتى يتحمر الوجه.

5- قدمي الطاجن مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء.