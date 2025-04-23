رئيس أساقفة آسيا السابق: البابا فرنسيس جلب الشفاء للشعوب

أشاد الكاردينال تشارلز ماونغ بو، رئيس أساقفة آسيا السابق، بالبابا الراحل، واصفاً إياه بأنه “راعٍ مُحبّ ورحيم”، استطاع أن يكون صوتاً لمن لا صوت لهم. وقال الكاردينال إن “صوت البابا صار صدىً لنا”، في إشارة إلى دعمه المتواصل لشعوب آسيا، لا سيما شعوب ميانمار في أوقات الشدائد.

قلبه أدرك حزننا وحضوره جلب الشفاء

وأضاف الكاردينال: “أدرك قلبه حزننا، وجلب حضوره الشفاء”، في تعبير عن التقدير العميق لما قدّمه البابا من دعم معنوي وروحي خلال فترات الأزمات التي مرت بها المنطقة.

مودة البابا العميقة لشعوب آسيا

وتحدث الكاردينال بو، الذي ترأس مؤتمر أساقفة آسيا لفترتين، عن “مودة البابا الراحل العميقة” لشعوب القارة الآسيوية، مؤكداً أن البابا كان يكنّ “حباً خاصاً لشعب ميانمار المُتألّم”.