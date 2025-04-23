البابا تواضروس الثاني يرسل وفداً كنسياً للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني وفدًا برئاسة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما لحضور جنازة بابا الڤاتيكان الراحل قداسة البابا فرنسيس.

والوفد مشكل من:

الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس.

الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

وفاة البابا

وأعلن الفاتيكان، صباح الأحد الماضي، وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عاما وجاء الإعلان الرسمي بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، حيث كان يخضع لمتابعة طبية دقيقة.

حداد رسمي لمدة تسعة أيام

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان أن الحداد الرسمي سيستمر لمدة تسعة أيام متتالية، وفقاً للتقاليد الكنسية المعروفة باسم “نوفيمديال”، وخلال هذه الفترة، ستُقام صلوات قداس يومية في كاتدرائية القديس بطرس إلى جانب مراسم خاصة لتكريم حياة البابا الراحل.