طقوس إغلاق نعش البابا فرنسيس

يُقام طقس إغلاق نعش الحبر الأعظم البابا فرنسيس مساء الجمعة، في الخامس والعشرين من أبريل الجاري، عند الساعة الثامنة مساءً، وذلك في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.

رئاسة الطقس

يرأس المراسم الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، بصفته كمرلنغو الكنيسة الرومانية المقدسة، وذلك بحسب ما تنصّ عليه رتبة جناز الحبر الروماني (الأرقام 66–81).

المشاركون في الطقس

وفقًا لما أفاد به مكتب الاحتفالات الليتورجية البابوية، يشارك في الطقس عدد من الكرادلة والمونسنيورات، من أبرزهم: الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة

الكاردينال روجر مايكل ماهوني

الكاردينال دومينيك مامبرتي

الكاردينال ماورو غامبيتي

الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الأسبق

الكاردينال بالداساري راينا، النائب العام لأبرشية روما

الكاردينال كونراد كراييفسكي

كما يشارك أيضًا المونسينور بينيا بارا، نائب أمين سر الدولة و إيلسون دي جيسوس مونتاناري، نائب الكمرلنغو و ليوناردو سابينزا، القائم بأعمال القصر الرسولي وأمناء سر الحبر الأعظم وعدد من الأشخاص الذين سُمح لهم بالحضور من قبل رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية، المونسنيور دييغو رافيلي

الاجتماع التحضيري

من المقرر أن يجتمع المشاركون في الطقس عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بالقرب من مذبح الاعتراف في بازيليك القديس بطرس.