الدوري السعودي.. الخليج والقادسية يتعادلان أمام أنظار محمد شريف

حقق فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، تعادلًا صعبًا أمام ضيفه القادسية بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة الخليج ضد القادسية غياب محمد شريف، حيث اكتفى بالجلوس على مقاعد بدلاء فريقه، إذ لم يدفع اليوناني جيورجوس دونيس بالمهاجم المصري مثل عادته بمشاركة شريف بدلًا من عبدالله السالم.

مباراة الخليج ضد القادسية

قص فابيو مارتينيز شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق محمد شريف بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الخليج حتى الدقيقة 89، التي شهدت تسجيل فريق القادسية لهدف التعادل، عن طريق جوليان كينيونيس.

أرقام محمد شريف

بذلك، شارك محمد شريف في 18 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة، يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد القادسية عند 56 نقطة في المرتبة الخامسة.