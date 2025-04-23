كيفية الاستعلام عن العلاج على نفقة الدولة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن العلاج على نفقة الدولة، التي تغطي الكثير من التخصصات الطبية، مما يساعد الفئات الأكثر احتياج في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة بدعم مجاني ودون دفع أو تحمل أي مصاريف العلاج أوالرعاية الصحية في الأماكن والمستشفيات الحكومية، وإليكم التفاصيل.

التخصصات الطبية للعلاج علي نفقة الدولة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان في تصريحات سابقة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تتضمن عدد من التخصصات الطبية، منها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وأفاد عبد الغفار، أن تنفيذ تلك القرارات يتم عن طريق المستشفيات التابعة للوزارة في كل أنحاء الجمهورية، وأيضا بالشراكة مع المستشفيات الجامعية والأهلية والخاصة، ومنظمات العمل الأهلى، وذلك من أجل الوصول لخدمة الفئات الأكثر فقرا واحتياجا

مراحل إنهاء الإجراءات علي نفقة الدولة

يجب على المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة يجب عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى للكشف وعمل الفحوصات الطبية لتحديد الحالة وتشخيصها لعرضها على "تقرير اللجنة الثلاثية"، ثم تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الي صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية، دون تحمل المريض أى مصاريف أو رسوم.

الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، يتم إصدار القرار وتبليغ المريض عن طريق رسالة نصية علي الهاتف ليستطيع الذهاب والتوجه إلى المستشفى للحصول على الخدمة العلاجية، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة أن يكون المريض خارج منظومة التأمين الصحي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة

1- البحث على موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط الإلكتروني.

2- اختيار خدمة الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.

3- إرفاق الرقم القومي أو رقم قرار العلاج.

4- الضغط على زر البحث لمعرفة حالة الطلب وميعاد استلام القرار.

5 - الاستعلام عبر الهاتف

المتابعة عن طريق الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة 105 لمعرفة واستفسار حالة طلب العلاج.