أسهل طريقة لعمل العجة المصرية الصحية

لا يزال المصريون يحتفظون بعلاقة خاصة مع الأكلات الشعبية المتوارثة، التي انتقلت من جيل إلى جيل داخل البيوت، وارتبطت بالمذاق الأصيل والذكريات العائلية، ومع تصاعد وتيرة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، باتت هذه الأكلات مثل العجة المصرية تمثل حلًا مثاليًا للجمع بين الطعم الشهي والتكاليف المعتدلة، مما يجعلها خيارًا ذكيًا واقتصاديًا لربات البيوت.

وتلعب السيدات المصريات، وخاصة ربات البيوت، دورًا كبيرًا في الحفاظ على هذه العادات الغذائية، فهنّ يحرصن على تدبير شؤون البيت بما لا يرهق الميزانية، وفي الوقت نفسه لا يفقد الطعام روحه، وتأتي أكلات مثل العدس، الكشري، الطعمية، الفول، البصارة، الملوخية، والمحشي، كأمثلة حيّة على وجبات محبوبة وسهلة التحضير ومليئة بالقيمة الغذائية.

وتُعد العجة المصرية واحدة من الأطباق الشعبية المحببة في كل بيت مصري، حيث تمتاز ببساطتها وسرعة تحضيرها، وطعمها الشهي الذي يجمع بين البيض والخضروات والتوابل، وتُحضّر غالبًا في الإفطار أو العشاء، وأحيانًا تُقدَّم في المناسبات العائلية كطبق جانبي خفيف، ويمكن تحضيرها بإضافات متنوعة حسب المتاح في البيت، كما أنها تمثل خيارًا اقتصاديًا غنيًا بالبروتين والخضروات، ويكفي أنها تنضج في دقائق وتُقدَّم ساخنة أو باردة، ما يجعلها طبقًا ذكيًا للمرأة المصرية التي تُجيد فن التدبير.

طريقة تحضير العجة المصرية بالتفصيل

المقادير

- 4 بيضات

- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

- 1 ثمرة طماطم مقطعة صغير

- 1 حزمة بقدونس مفرومة

- 1/2 حزمة كزبرة خضراء مفرومة (اختياري)

- 1 ثمرة فلفل أخضر حار أو رومي (حسب الرغبة) مفروم

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر (لمنح العجة خفة وهشاشة)

- 3 ملاعق كبيرة دقيق

- زيت للقلي

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخفقي البيض جيدًا مع الملح والفلفل والكمون.

2. أضيفي البصل والطماطم والفلفل والبقدونس والكزبرة، وقلّبيهم جيدًا مع البيض.

3. أضيفي الدقيق والبيكنج بودر، وقلّبي حتى تتجانس المكونات وتصبح عجينة سائلة كثيفة نسبيًا.

4. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وضعي كمية مناسبة من الزيت.

5. اسكبي خليط العجة بحذر وافرديه في المقلاة حتى يتساوى السطح.

6. اتركيها حتى تحمر من الأسفل، ثم اقلبيها على الوجه الآخر لتحمر بالكامل، ويمكن خبز العجة في الفرن للحصول على نسخة أخف، فقط صبّي الخليط في صينية مدهونة بالزيت واخبزيه على حرارة 180 درجة لمدة 25–30 دقيقة.

7. تُقدَّم ساخنة مع الخبز البلدي أو الفينو، بجانب السلطة أو الجبنة.