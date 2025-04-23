كأس عاصمة مصر.. البنك الأهلي يتفوق على مودرن سبورت

حقق فريق البنك الأهلى، انتصاراً غالياً على نظيره مودرن سبورت، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد السلام" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

نصف نهائي كأس عاصمة مصر

بهذا الفوز وضع البنك الأهلي قدما في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بالفوز على مضيفه مودرن سبورت بثنائية نظيفة.

سجل ثنائية البنك الأهلي التوجولي يأو أنور في الدقيقة 73 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب يوم 20 مايو القادم، لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

