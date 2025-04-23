ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس عاصمة مصر.. البنك الأهلي يتفوق على مودرن سبورت

البنك الأهلى
البنك الأهلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق البنك الأهلى، انتصاراً غالياً على نظيره مودرن سبورت، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد السلام" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

نصف نهائي كأس عاصمة مصر

بهذا الفوز وضع البنك الأهلي قدما في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بالفوز على مضيفه مودرن سبورت بثنائية نظيفة.
سجل ثنائية البنك الأهلي التوجولي يأو أنور في الدقيقة 73 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.
ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب يوم 20 مايو القادم، لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.
 

كأس عاصمة مصر مودرن سبورت البنك الأهلي