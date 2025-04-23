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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حقيقة زواج كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن علاقة عاطفية بين النجم كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وصلت إلى حد الحديث عن عن زواجهما ، خاصة بعد ظهورهما المتكرر سويًا في عدد من المناسبات الفنية.

صداقة متينة وتعاون ناجح

لكن الحقيقة حتى الآن إن كل هذه الأخبار لا تتعدى كونها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر أي تصريح رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي ما يتم تداوله.
ومن المعروف أن العلاقة بين كريم ودينا علاقة صداقة قوية، خصوصًا بعد تعاونهما الفني الناجح في أكثر من عمل، أبرزها فيلم بيت الروبي الذي جمعهما مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات وردود الفعل الجماهيرية.

شائعات تشعل السوشيال ميديا

عدد من المصادر المقربة من الطرفين أكدوا أن الموضوع لا يتجاوز كونه إشاعة تم تضخيمها، مستغلين كيمياء الثنائي الفني على الشاشة، والتي جعلت البعض يربط بينهما عاطفيًا.

حتى هذه اللحظة، لا يوجد ما يدل على صحة هذه الأخبار، ويبقى الأمر في إطار التوقعات التي اعتاد الجمهور تداولها مع كل ثنائي فني يظهر بانسجام واضح.

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