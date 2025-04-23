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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. أكدا أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر.. مصر وجيبوتي ترفضان تشكيل حكومة موازية في السودان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الخميس 24 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أكدا أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر.. مصر وجيبوتي ترفضان تشكيل حكومة موازية في السودان
حظر الأنشطة.. حل جماعة الإخوان في الأردن ومصادرة أموالها وإغلاق مكاتبها
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
وزير الخارجية الفرنسي يحذر من جر العراق للحرب
بيان أوروبي.. فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إسرائيل إلى التوقف «فورًا » عن عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة
جثث متفحمة.. 17 شهيدًا في غارات إسرائيلية على القطاع

البحر الاحمر مصر جيبوتي السودان الاخوان الأردن إسرائيل العراق غزة