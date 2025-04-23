اقرأ غدًا في «البوابة».. أكدا أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر.. مصر وجيبوتي ترفضان تشكيل حكومة موازية في السودان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الخميس 24 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أكدا أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر.. مصر وجيبوتي ترفضان تشكيل حكومة موازية في السودان

حظر الأنشطة.. حل جماعة الإخوان في الأردن ومصادرة أموالها وإغلاق مكاتبها

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين

وزير الخارجية الفرنسي يحذر من جر العراق للحرب

بيان أوروبي.. فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إسرائيل إلى التوقف «فورًا » عن عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة

جثث متفحمة.. 17 شهيدًا في غارات إسرائيلية على القطاع