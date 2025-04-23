شوط أول مثير بين أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق أرسنال على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس إثارة كبيرة منذ البداية حتى النهاية، حيث تقدم الجانرز بهدف ثم سجل الضيوف هدف التعادل، قبل أن يعود أصحاب الأرض للمقدمة مجددًا.

مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

تفوق أرسنال على كريستال بالاس في الاستحواذ على الكرة، حتى تقدم على ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، عن طريق المدافع جاكوب كيويور برأسية.

وأدرك إبريتشي إيزي التعادل لصالح النسور في الدقيقة 27 بكرة رأسية أيضًا، قبل أن يعيد لياندرو تروسارد فريق المدفعجية للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 42.

وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 66 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ79 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر، وفي رصيده 44 نقطة.