أمانة المجالس المحلية المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها بالمحافظات

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا تنظيميًا، مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وبحضور الامناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

أمانة المجالس المحلية المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها مع أمنائها في المحافظات

وتحدث النائب أحمد السجيني، عن إطلاق فعاليات جماهيرية واسعة تهدف للاستماع لمشكلات المواطنين والعمل على تقديم حلول واقعية بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعزز من دور الحزب في خدمة المجتمع، مطالبًا أمناء المجالس المحلية في المحافظات بعقد اجتماعات دورية مع أمناء الأقسام والمراكز لمناقشة القوانين وتفسيرها، بهدف توعية المواطنين بهذه التشريعات.

تكريم أمين المجالس المحلية بالإسكندرية

وعلى هامش الاجتماع، قام النائب أحمد السجيني بتكريم، أمين المجالس المحلية في محافظة الإسكندرية تقديرًا للجهود المبذولة.

كما بحث الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع المهام والتكليفات بين الأمناء، بهدف ضمان تنفيذ خطة الأمانة بكفاءة وتحقيق أهدافها على مستوى الجمهورية.