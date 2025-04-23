حزب الاتحاد: ذكرى تحرير سيناء تدعونا للتمسك بروح النصر والانتماء



تقدم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مشيرا إلى أن هذا اليوم الذي يمثل ملحمة وطنية خالدة سطرها المصريون بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال من أبناء القوات المسلحة، حتى استعاد الوطن كامل ترابه وأعاد سيناء إلى حضن الدولة المصرية.

سيناء ستظل إلى الأبد أرضًا مصرية خالصة

وشدد الحزب - في بيان صادر عن اليوم - على أن سيناء ستظل إلى الأبد أرضًا مصرية خالصة، لن تكون يومًا أرض احتلال أو بؤرة للإرهاب، ولا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا لأي مهجّرين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض اليوم معركة من نوع آخر على أرض سيناء، وهي معركة التنمية والإعمار، حيث تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة.

التمسك بروح النصر والانتماء

واختتم حزب الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة، داعيًا جموع المصريين إلى التمسك بروح النصر والانتماء، والتكاتف من أجل استكمال مسيرة البناء والحفاظ على مقدرات الوطن.