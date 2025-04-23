ضبط 500 كيلو من الأغذية الفاسدة بالوادي الجديد خلال حملات رقابية مكثفة

أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط 500 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة خلال أربعة أيام فقط، شملت أنواعًا متنوعة من المنتجات الغذائية الملوثة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وكانت من بين المضبوطات أسماك مملحة تحتوي على ديدان، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، إضافة إلى منتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

حملات التفتيش... جهود مستمرة لحماية صحة المواطنين

أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية قد نفذت حملات رقابية مشددة بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك قبل وخلال وبعد الاحتفالات بعيد شم النسيم.

وأكد أن هذه الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأعياد، وخاصة في ظل الإقبال الكبير على شراء الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

وأشار الكومي إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 127 كيلوغرامًا من الأسماك المملحة الفاسدة، التي جرى العثور على ديدان داخل بعضها نتيجة سوء التخزين.

هذه الأسماك تشكل خطرًا صحيًا بالغًا على المواطنين، حيث يمكن أن تؤدي إلى حالات تسمم حادة. تم تحرير محاضر بالواقعة، وجرى تحويلها إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات لحين البت فيها.

اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية.. تهديد مباشر للصحة العامة

وفي إطار الحملة، جرى أيضًا ضبط 70 كيلوغرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهي مخالفة صريحة تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.، هذه اللحوم لا تخضع للرقابة اللازمة ولا يتم التأكد من سلامتها قبل وصولها للأسواق، مما يعرض المستهلكين لخطر تناول منتجات قد تكون ملوثة أو غير صالحة للاستهلاك.

غرامات وحبس لتجار الأغذية الفاسدة

كما أشار الكومي إلى أن القانون الحالي ينص على عقوبات رادعة ضد المخالفين، تشمل الغرامات المالية والحبس، إلا أنه دعا إلى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون أكثر تأثيرًا، وذلك بهدف ردع التجار معدومي الضمير الذين يعرّضون صحة المواطنين للخطر.

وأكد على ضرورة أن يتأكد المواطنون من شراء المنتجات الحيوانية من مصادر موثوقة، وأن يتحققوا من وجود ختم المجازر الحكومية على اللحوم، لضمان سلامتها.

استمرار الحملات لضمان سلامة الغذاء

أضاف الكومي أن الحملات الرقابية ستستمر في جميع مراكز المحافظة، بما في ذلك الخارجة، الداخلة، والفرافرة، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات وحماية صحة المواطنين.

وأكد أن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق بصرامة خلال فترات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا على شراء المواد الغذائية، وخاصة المنتجات التي يتناولها المصريون بشكل تقليدي في المناسبات الخاصة.

تأتي هذه الحملات في وقت حرج، حيث يعكف المواطنون على الاحتفال بعيد شم النسيم، وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم تسريب الأغذية الفاسدة إلى أسواق المستهلكين.