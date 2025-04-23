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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر للناشئات استعدادا للمشاركة في بطولة باريس الدولية

منتخب الناشئات تحت
منتخب الناشئات تحت ٢٠
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يبدا معسكر منتخب مصر الوطني للناشئات تحت 20 عامًا غدا الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا للسفر إلى فرنسا للانتظام في معسكر تدريبي مغلق بالعاصمة باريس  خلال الفترة من الرابع من مايو المقبل وحتى العاشر من الشهر ذاته.

بطولة باريس الودية 

تلقى منتخب مصر للشابات تحت ٢٠ عام ، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة باريس الودية، المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو المقبل.

تأتي هذه الدعوة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

 

فرصة ذهبية للاعبات الكرة النسائية 

 

وتُعد البطولة فرصة ذهبية للاعبات منتخب مصر للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات دولية في أجواء تنافسية قوية، وهو ما يتماشى مع خطة تطوير الكرة النسائية التي يعمل عليها الاتحاد المصري خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة كاملة للمنتخب المشاركة خلال الأيام المقبلة، مع وضع برنامج إعداد خاص لضمان الظهور بأفضل شكل خلال منافسات البطولة.

بطولة باريس الودية معسكر منتخب مصر الوطني للناشئات تحت 20 عام ا الكرة النسائية