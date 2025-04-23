الأهلي يتلقى صدمة كبيرة بسبب طبيعة إصابة أحمد عبد القادر ومدة غيابه

تلقت جماهير النادي الأهلي وفريق قطر القطري، اليوم الأربعاء، نبأ حزينًا بإصابة الجناح المصري أحمد عبد القادر ومدة غيابه عن الملاعب.

كشفت تقارير إعلامية قطرية عن تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر، التي تعرض لها خلال إحدى مباريات فريقه قطر في الدوري القطري.

طبيعة إصابة أحمد عبد القادر

وأفادت قناة الكأس القطرية أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها أحمد عبد القادر مؤخرًا أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة طويلة تقدر بشهرين.

ويترتب على إصابة أحمد عبد القادر غيابًا رسميًا عن صفوف نادي قطر في منافسات بطولة كأس أمير قطر، وبالتالي احتمالية غيابه عن صفوف الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ولم تتوقف تداعيات الإصابة عند حدود مشاركة عبد القادر مع نادي قطر، بل تمتد لتؤثر على مستقبله مع ناديه الأصلي، الأهلي.

عودة أحمد عبد القادر إلى الأهلي

كان من المفترض أن يعود أحمد عبد القادر إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، لكن فترة العلاج الطويلة التي يخضع لها قد تؤجل عودته المحتملة إلى القاهرة.

خاض أحمد عبد القادر 15 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانضم أحمد عبد القادر إلى قطر القطري قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

يذكر أن، فريق قطر نجح بصعوبة في تفادي الهبوط من الدوري القطري هذا الموسم، حيث أنهى مشواره في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.