"وحدة مكافحة الآفات المنزلية" تشارك فى تجميل الحرم الجامعى بأسيوط

في إطار الدور المجتمعي والتنموي لجامعة أسيوط، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن وحدة مكافحة الآفات المنزلية تواصل تعزيز جهودها لخدمة المجتمع المحلي وتنمية البيئة، من خلال تقديم خدمات علمية وعملية متخصصة في مجال مكافحة الآفات والحفاظ على الصحة العامة. وتُسهم الوحدة في تعزيز التعاون مع الجهات الخارجية وتبادل الخبرات العملية والعلمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي والمجتمع المحيط.

استعراض الأنشطة

في هذا السياق، اجتمع الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع مجلس إدارة وحدة مكافحة الآفات المنزلية، حيث تم استعراض الأنشطة التي تنفذها الوحدة، من بينها مشاركتها في تجميل الحرم الجامعي ومعاينة الإصابات الحشرية والقوارض، وتقدير تكاليف المكافحة في عدد من مباني كليات الجامعة مثل العلوم، والتربية، وتكنولوجيا صناعة السكر.

بروتوكول تعاون

كما تم عرض بروتوكول تعاون مقترح بين الوحدة والإدارة العامة لمساكن أعضاء هيئة التدريس والاستراحات، ومناقشة مقترح إقامة الدورة التدريبية الأولى بعنوان "نحو مجتمع خالٍ من آفات الصحة العامة: منهج علمي وتطبيقي"، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم أن الاجتماع تضمن مناقشة اللائحة الداخلية المنظمة لوحدة مكافحة الآفات المنزلية، بالإضافة إلى اقتراح عقد اجتماع مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لعرض الأنشطة التي تقوم بها الوحدة وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الجامعة.

"حماية المجتمع من آفات الصحة العامة: منهج علمي وتطبيقي"

شهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور محمد أحمد إبراهيم، مدير وحدة مكافحة الآفات المنزلية، والدكتور أحمد محمود صالح، المسؤول التنفيذي للوحدة، وأعضاء مجلس إدارة الوحدة.

وأعلنت وحدة مكافحة الآفات المنزلية عن تنظيم أولى دوراتها التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة الآفات، بعنوان: "حماية المجتمع من آفات الصحة العامة: منهج علمي وتطبيقي"، والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، وتتضمن أربع محاضرات علمية متخصصة، هي: الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الصحية العامة: من التقييم الميداني إلى التدخل الفعال، ومخاطر آفات الصحة العامة: التحديات الراهنة والطموحات المستقبلية، ومحاضرة بعنوان"من التوعية إلى الوقاية: دور الإرشاد في التصدي لآفات الصحة العامة"، ومكافحة الآفات الذكية مناخيًا في المستشفيات والمنتجعات السياحية

وتشهد الدورة مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص. كما يتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتدريب عملي مكثف، ويحصل المشاركون في نهايته على شهادة معتمدة من جامعة أسيوط