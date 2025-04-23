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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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رئيس اتحاد عمال مصر يلتقي عدداً من الوفود العمالية العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 استقبل عبد المنعم الجمل ، رئيس إلاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عدداً من الوفود العمالية العربية بشمال إفريقيا لكل من المملكة المغربيه و دولة الجزائر ودولة ليبيا ، على هامش فاعليات الدوره ٥١ لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، و استعرض الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك ، خلال الفترة المقبلة .

مناقشات الاجتماع


ناقش "الجمل" خلال الاجتماع مع الوفود العربية ، بحضور كل من المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ، وعيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ومحسن آش الله ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، و أشرف الدوكار ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ومحمد كامل عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر عن العاملين بالسكة الحديد ، وعدداً من مسؤلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 

الوفد المغربي


فيما ضم الوفد المغربي كل من ، ، محمد حفيفي ، عضو الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل ، ، عربي حبشي ، عضو الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل ، ومن الوفد الجزائري ، ، أعمر طق جود ، رئيس اتحاد عمال الجزائر و من الوفد الليبي ،  ، محمد رويحة رئيس اتحاد عمال ليبيا ، خليفة المبروك ، مستشار في الشئون العربية .

خلال كلمته أعرب "الجمل" عن ترحيبه بهذه الزيارة للوفود العربية بعد توقف استمر عدة سنوات ، مثمناً الدور الوطني للاتحادات العربية في دعم القضايا العمالية في ضوء التعاون والعمل المشترك ، مشيراً إلى امتلاك الدول العربية المقومات التي تعزز من هذا التعاون بما يثمر ويحقق أهدافه المنشودة .

 

أهمية التكامل العربي و الوحدة النقابية العمالية

وأشار "رئيس اتحاد عمال مصر" إلي أهمية التكامل العربي و الوحدة النقابية العمالية ، لتعزيز الدور الأساسي و هو مساندة العمال في كافة مطالبهم المشروعة ،في بيئة عمل لائقة ،و دعم قضاياهم في ظل ما تشهده المنطقة العربية والإفريقية من تحديات كبيرة ، ودعي الي ضرورة لم الشمل العربي والتنسيق في كافة المحافل العربية والدولية.

التمسك بتنفيذ قرارات و توصيات مؤتمر العمل العربي

من جانبه أكد "فؤاد" على ضرورة التمسك بتنفيذ قرارات و توصيات مؤتمر العمل العربي ، لما تبناه من قضايا مختلفة على كافة المحاور ، تهدف لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك بما يحقق وحدة الموقف العربى فى مواجهة القضايا الإقليمية والدولية ، و دعم القضية الفلسطينية.

و دعى "رئيس العامة للمرافق" الوفود العربية لعقد عدداً من الندوات و الدورات التدريبيه ، بمركز تدريب الكوادر النقابية التابع للنقابة العامة للمرافق بمدينة الإسكندرية ، خلال الفترة القادمة بما ، يعود بالنفع على كلا الأطراف ويعظم من قيمة التقارب العربي .

ترجمة التعاون إلى عقد لقاءات و ندوات للتباحث 

 

فيما أشار "مرسال" إلي ضرورة تضافر الجهود وترجمة التعاون إلى عقد لقاءات و ندوات للتباحث و تبادل الخبرات حول القضايا العمالية والمهنية والتدريب والتثقيف والتنسيق على المستوى العمالي لصياغة رؤى موحدة حول القضايا المشتركة .

من جانبها أكدت الوفود العمالية العربية تقديرها لمصر قلب الأمة النابض والدور العمالي المصري الريادي الذي يجسد مفاهيم الوحدة والتماسك النقابي ، وبما يميزه من قوة بين الأوساط العمالية الدولية ، و دوره البارز في دعم كافة القضايا القومية والتشريعات و القوانين العمالية .

كما اعربت الوفود عن تطلعها لتعزيز التعاون مع النقابات العمالية المصرية ، في مختلف المجالات ، خاصة في مجال التدريب ، بما يسهم في تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.

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