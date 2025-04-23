الكرملين: حل الصراع الأوكراني دون استعادة العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن مستحيل



أعلن الكرملين، أنّ حل الصراع الأوكراني دون استعادة العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن أمر مستحيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكر، أنه إذا سيطرت الولايات المتحدة على شبكة الغاز التي تربط روسيا بأوروبا فإن شركة جازبروم مستعدة لمناقشة عقد توريد الغاز مع المالك الجديد.

موسكو ترى أن عددا من الدول الأوروبية مستعدة لشراء الغاز الروسي



ولفت، إلى أنّ موسكو ترى أن عددا من الدول الأوروبية مستعدة لشراء الغاز الروسي ونحن مستعدون للتفاوض بناء على ظروف السوق، وأنّ استقالة زيلينسكي ليست من بين مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن لعدم شرعيته.

الرئيس الأوكراني لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية



وأشار، إلى أنّ الرئيس الأوكراني لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية وبعض الوحدات النازية لا تنصاع لأوامره، وأنه جر أوروبا والولايات المتحدة إلى حرب ضد روسيا.