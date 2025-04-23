رئيس مركز ومدينة أرمنت : نسبة التنفيذ في ملف التصالح 97%.. صور

أعلن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن وصول نسبة التنفيذ في ملف التصالح إلى ٩٧% ، كما وصلت نسبة التقنين إلى ٨٧%، مشيرًا إلى أن عدد عقود التقتنين المحررة للمواطنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بلغ ٨١٧ عقد تمليك على مستوى المركز.

محافظ الأقصر

نسب التنفيذ فى ملف التصالح

كان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد إطلع على أحدث نسب التنفيذ فى ملف التصالح، خلال لقائه مع العاملين بمنظومتى التقنين والتصالح بديوان مجلس مدينة أرمنت، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في إطار تسريع وتيرة العمل فى منظومتي التقنين والتصالح وعدداً من الملفات التى تمس صالح المواطن.

وطالب محافظ الأقصر، بضرورة الانتهاء من أعمال التقنين خلال الشهر الجاري، كما حث العاملين بتلك المنظومات على حسن معاملة المواطنين، وتوجيههم نحو سرعة السداد لما عاد عليهم من نفع للملفات الغير مستوفاة، وإزالة أية تعديات على أراضي أملاك الدولة بشكل فوري، مشددًا على منع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وازالتها فى المهد، طبقا لقرار محافظ الأقصر رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣.

محافظ الأقصر يوجه برصف جميع الطرقات التى انتهت من أعمال تركيب الغاز والصرف الصحي

خلال الاجتماع، وجه محافظ الأقصر، المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، بالعمل على رصف جميع الطرقات التى انتهت من أعمال تركيب مرفق الغاز الطبيعي، ومشروع الصرف الصحي، وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية والأزقة الضيقة، مشدداً على أهمية جودة بلاط الانترلوك واختباره جيدا قبل التركيب.

حضر الاجتماع، المهندسة دعاء التمبك مدير الإدارة الهندسية بمدينة أرمنت، وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)