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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثمان طفل فصلت رأسه عن جسده داخل مجموعة ري فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثمان طفل فى العقد الأول من عمره بدون رأس داخل مجموعة ري بعزبة سلامة بقرية الربيعة مركز دكرنس وذلك بعدما سقط بداخلها نتيجة انزلاق قدماه وجرى إيداع الجثمان مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثمان طفل قصلت رأسة عن جسده داخل مجموعة ري

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنطاق عزبة سلامة قرية الربيعة "دائرة المركز" بسقوط طفل داخل مجموعة ري .

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انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث،وبالفحص تبين سقوط الطفل "سيف.ا.م"، 10 سنوات، بداخل مجموعة الري بعدما انزلقت قدماه ونتيجة سير مجموعة الري فصلت رأسه عن جسده.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل سقوط طفل داخل مجموعة ري يأرض فى الدقهلية

بالفحص وإجراء التحريات وسؤال شهود الواقعة أكدوا  ان الطفل كان يسير بجوار مجموعه الري ولكنه سقط داخلها نتيجة انزلاق قدماه، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

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