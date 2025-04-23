وزيرا الشباب والرياضة والطيران يبحثان سبل دعم أبطال الإسكواش المصري

في إطار حرص الدولة على دعم الرياضة المصرية وتعزيز إنجازاتها العالمية، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم أبطال مصر في لعبة الإسكواش، بحضور رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

جاء اللقاء في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها لاعبو ولاعبات الإسكواش المصري على المستوى الدولي، وحرصًا على توفير أفضل الظروف لهم للمشاركة في البطولات الخارجية ورفع اسم مصر عاليًا. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل إجراءات السفر والتنقل للاعبين، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لهم بالتنسيق بين الوزارتين.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالألعاب الفردية

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الفردية التي تحقق إنجازات عالمية، وعلى رأسها الإسكواش، مشيدًا بدور الاتحاد المصري للإسكواش في إعداد جيل متميز من الأبطال الذين يتصدرون التصنيفات العالمية.

من جانبه، أبدى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لأبطال الإسكواش، سواء من خلال جدولة الرحلات أو تقديم خدمات مميزة بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، بما يضمن راحة اللاعبين ويساعدهم على تحقيق أفضل أداء في المنافسات الدولية.

دعم الإسكواش

وأوضحت رئيسه الاتحاد المصري للإسكواش خلال اللقاء أن دعم الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الشباب والرياضة والطيران، يمثل عنصرًا حاسمًا في استمرار التفوق المصري، مثمنًا هذا التعاون البناء الذي يسهم في دعم مسيرة الأبطال وتذليل العقبات أمامهم.

في ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للرياضيين، باعتبارهم سفراء لمصر في مختلف المحافل الدولية.