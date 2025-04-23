اشتعال النار بسيارة أمام استراحة محافظ الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من إخماد النيران بعد اندلاعها بسيارة ملاكي أمام استراحة محافظ الدقهلية بشارع سعد زغلول مدينة المنصورة، وبالقرب من بعض البنوك، وذلك بعد حدوث ماس كهربائي تسبب فى احتراق السيارة.

اشتعال النار بسيارة امام استراحة محافظ الدقهلية:

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحثالجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ باندلاع النيران بسيارة ملاكي بشارع سعد زغلول"دائرة القسم" امام استراحة محافظ الدقهلية وعدد من البنوك .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين اشتعال النيران فى السيارة رقم "د ل ج 1846" ماركة كيا سيراتو بيضاء اللون، وجرى إخماد النيران.

ماس كهربائي وراء اشتعال النيران فى سيارة بالدقهلية:

بسؤال مالك السيارة أكد وقوع ماس كهربي بمجموعة الكهرباء الخاصة بالسيارة مما تسبب فى اندلاع النيران ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.