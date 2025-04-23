الفتح بقيادة جوميز يخطف نقطة من الرياض في الدوري السعودي

تمكن فريق الفتح من اقتناص نقطة ثمينة من ملعب مضيفه الرياض، بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يقدم فريق الفتح نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، واقترب من تحقيق معجزة كروية بالهروب من منطقة الهبوط، التي كان يقبع بها الفريق قبل توليه المهمة الفنية.

مباراة الرياض ضد الفتح

وشهدت مباراة الرياض ضد الفتح تقدمًا مبكرًا لأصحاب الأرض، حيث افتتح اللاعب البرتغالي أنطونيو توزي التسجيل في الدقيقة العشرين، قبل أن يدرك محمد سباعي التعادل لفريق الفتح في الدقيقة 45+2.

وأعاد فايز سليماني الرياض للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 49، ثم تمكن الجزائري سفيان بن دبكة من إدراك التعادل لكتيبة المدرب جوزيه جوميز في الدقيقة 53، ليفرض بذلك التعادل على أصحاب الأرض ويحرمهم من تحقيق فوز غائب.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي

بهذه النتيجة، واصل الفتح سلسلة نتائجه الإيجابية للمباراة الخامسة على التوالي دون تلقي أي خسارة، ليخطو بذلك خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر، بينما رفع الرياض رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز التاسع.