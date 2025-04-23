ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الفتح بقيادة جوميز يخطف نقطة من الرياض في الدوري السعودي

مباراة الرياض ضد
مباراة الرياض ضد الفتح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن فريق الفتح من اقتناص نقطة ثمينة من ملعب مضيفه الرياض، بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يقدم فريق الفتح نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، واقترب من تحقيق معجزة كروية بالهروب من منطقة الهبوط، التي كان يقبع بها الفريق قبل توليه المهمة الفنية.

مباراة الرياض ضد الفتح 

وشهدت مباراة الرياض ضد الفتح تقدمًا مبكرًا لأصحاب الأرض، حيث افتتح اللاعب البرتغالي أنطونيو توزي التسجيل في الدقيقة العشرين، قبل أن يدرك محمد سباعي التعادل لفريق الفتح في الدقيقة 45+2.

وأعاد فايز سليماني الرياض للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 49، ثم تمكن الجزائري سفيان بن دبكة من إدراك التعادل لكتيبة المدرب جوزيه جوميز في الدقيقة 53، ليفرض بذلك التعادل على أصحاب الأرض ويحرمهم من تحقيق فوز غائب.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي 

بهذه النتيجة، واصل الفتح سلسلة نتائجه الإيجابية للمباراة الخامسة على التوالي دون تلقي أي خسارة، ليخطو بذلك خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر، بينما رفع الرياض رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز التاسع.

الفتح الرياض جوميز جوزيه جوميز الرياض ضد الفتح مباراة الرياض ضد الفتح الدوري السعودي اخبار الفتح السعودي