رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: حصر نسبة الفقد وسرقات التيار

زار المهندس /خالد مسعود غمرى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الاربعاء ديوان عام قطاع شبكات كهرباء توزيع المنوفية .

حيث التقى بالعاملين وتفقد سير العمل داخل الإدارات المختلفة، واستمع إلى آراء ومقترحات العاملين واحتياجات القطاع لضمان استقرار وكفاءة الخدمة.

حصر مخالفات سرقة التيار الكهربي و

وأكد رئيس الشركه خلال الزيارة حرصه على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع فرق العمل، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق توجيهات معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت في تطوير الأداء وتحقيق الانضباط في مختلف مواقع الشركة وحصر مخالفات سرقة التيار الكهربي والتركيز علي محاضر الضبطية القضائية لما لها من مردود لتحصيل مستحقات الشركة وحصر نسبة الفقد.

تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل داخل الشركة





وشدد الغمرى على دعمه الكامل لأي مقترحات بناءة من شأنها تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل داخل الشركة داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق وتكامل الجهود لتحقيق أهداف الشركة وخدمة المواطنين.