صحة الدقهلية: نجاح عملية ترقيع جلدي للساق بعد تركيب مثبت خارجي بمستشفى السنبلاوين

نجح فريق طبي مشترك من قسمى العظام وجراحة التجميل بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، في التدخل السريع لترقيع جلد الساق لمريض يعانى من كسرمضاعف بعد تركيب مثبت خارجي.

نجاح عملية ترقيع جلدي للساق بعد تركيب مثبت خارجي:

وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الحالة تم تحويلها لمستشفى السنبلاوين وهى تعانى من كسر مضاعف مفتوح من الدرجة الثالثة بالساق اليسرى مع فقدان في الجلد والأنسجة حيث تم تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع الحفاظ على وضع الكسور ورد العظام وعقب ذلك جرى ترقيع للجلد من خلال أطباء جراحة التجميل .

وكيل صحة الدقهلية يقدم الشكر لفريق مستشفى السنبلاوين:

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفريق الطبي وإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى مشيراً إلى حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي انتهجتها المديرية لرفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال التوسع فى إجراء الجراحات الدقيقة وذات المهارة .

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