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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس دولة سنغافورة، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

شراكة مميزة

 

شهد اللقاء تأكيد على العلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة سنغافورة، كما عبر رئيس سنغافورة، عن تقديره للشراكة المميزة مع مصر واعتزامه زيارة مصر قريبًا في سياق توطيد الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

 

مركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات

 

من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات والتجارة، فضلًا عن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص في ضوء التحديات الإقليمية والدولية

وأكدت حرص مصر على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع دولة سنغافورة.

وزيرة التخطيط سنغافورة الطاقة المتجددة اجتماعات الربيع