اختتام دورة "انطلق نحو مستقبل أفضل" بمركز النيل للإعلام بالسويس

اختتمت الدورة التدريبية " انطلق نحو مستقبل أفضل" اليوم الخميس التى نظمها مركز النيل للإعلام بالسويس بقاعة المؤتمرات بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة السويس

جاءت الدورة فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الشباب بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وإشراف الدكتور ضياء رشوان بهدف تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.



تنمية مهارات الشباب

جاء ذلك بالتزامن مع مبادرة بداية لبناء الإنسان، وبناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة و المُدربة.

بدأ اليوم بالترحيب والحديث من قبل ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للاعلام بالسويس

وتوجهت الشكر والامتنان، بانتهاء البرنامج التدريبي, الذي استهدف تأهيل شبابنا وتمكينهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم ليكونوا علي استعداد للالتحاق الي سوق العمل.

كما وجهت الشكر الي المتدربين الذين أظهروا التزاماً و تفانياً رائعاً، و برهنوا على أن شباب محافظة السويس قادر على تحقيق التميز عندما تُتاح له الفرص.

جيل يؤمن بقدراته ويصنع مستقبله بيديه

وقال العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، أن ثمار البرنامج التدريبي تزهو بشباب واعد مؤكدا أن مديرية التضامن الاجتماعي أولويتها هي الاستثمار في الإنسان فهو أعظم استثمار،

وأشار الى ان هذا يمثل البرنامج خطوة عملية لدعم الشباب ومساعدتهم على الانطلاق نحو مستقبل مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع

وتحدثت سماح مهدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأنها أمام جيل يؤمن بقدراته ويصنع مستقبله بيديه. إن ما شهدته خلال هذا البرنامج التدريبي يؤكد أن شبابنا هم كنز هذه الأمة الحقيقي.

ووعدت سماح مهدى ، الشباب بأنها سنظل دوماً سنداً لطموحاتهم و داعماً لمواهبهم حريصة على توفير كل الفرص لتنميتهم.

مهاراتكم هي رأس مالكم

وقالت هند جمال وكيل وزارة العمل بالسويس أن سوق العمل ينتظر طاقاتكم الخلاقة ومهاراتكم اليوم هي رأس مالكم و ثقوا بأنفسكم وبقدراتكم و تذكروا دائماً اليد العاملة الماهرة هي أساس الاقتصاد القوي، وأنتم اليوم أصبحتم جزءاً من هذا الأساس المتين.

ووجه الدكتور محمد الخشاب المنسق العام للبرنامج الشكر خاص للمحاضرين والخبراء الذين سخّروا وقتهم وخبراتهم، ولمركز نيل السويس والذين آمنوا بأهمية الاستثمار في الشباب. كما لا ننسى زملاءنا في الفريق التنظيمي الذين جعلوا هذا البرنامج واقعاً ناجحاً.

وخاطب الشباب قائلا : النجاح ليس نقطة الوصول، بل بداية الطريق." استمروا في التعلم، وكونوا سفراءً للتغيير الإيجابي في مجالاتكم

تم تكريم عدد 75 شباب في اجواء تملائها الحب والفرحة والسعادة والتوصية بعقد نسخة ثانية لبرنامج أنطلق نحو مستقبل أفضل سيتم الاعلان عنها خلال ايام .

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