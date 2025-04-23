مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار التذاكر

تقدم البوابة نيوز اليوم الأربعاء مواعيد القطارات السكة الحديد على خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس وأسعار التذاكر.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

-قطار رقم 119 قيام من محطة القاهرة الساعة 5 ص موعد الوصول الى الاسكندرية الساعة 9.50 ص سعر التذكرة 65 جنيه .

-قطار رقم 903 قيام من القاهرة الساعة 6 ص وصول الساعة 9.30 الإسكندرية ، سعر التذكرة درجة أولي 80 جنيه وسعر الدرجة الثانية 65 جنيه .

-قطار رقم 2025 تالجو أسباني ، قيام من القاهرة الساعة 8 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 10.30 سعر تذكرة درجة أولي 225 جنيه ، سعر تذكرة ثانية 150 جنيه .

-قطار 901 أكسبريس مكيف أسباني ، قيام من القاهرة الساعة 8.10 ص / موعد الوصول الى الاسكندرية 11.15 ص سعر تذكرة درجة أولى 80 جنيه ، درجة ثانية 65 جنيه .

-قطار رقم 905 نوعة vip قيام قيام من القاهرة الساعة 9 ص ، وصول الى الاسكندرية 11.30 ص ، سعر تذكرة درجة أولى 145 جنيه ، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه .

-قطار رقم 911 نوعة أكسبريس مكيف قيام من القاهرة الساعة 10 ص ، وصول الى الاسكندرية الساعة 1.5 م ،

-قطار رقم 89 نوعة توربينى ، قيام من القاهرة الساعة 11.15 ص ، وصول الى الاسكندرية الساعة 1.55 م ، سعر تذكرة درجة أولى 105 جنيه ، سعر تذكرة درجة ثانية 75 جنيه .

-قطار رقم 913 نوعة اكسبريس اسباني ، قيام من القاهرة الساعة الساعة 12 م ، وصول الى الاسكندرية الساعة 2.50 م ، سعر تذكرة 80 جنيه درجة اولى ، سعر تذكرة درجة ثانية 65 جنيه .

قطار رقم 2023 تالجو

-قطار رقم 2023 نوعة تالجو ، قيام من القاهرة الساعة 2 م ، وصول الى الاسكندرية 4.30 م ، سعر التذكرة درجة اولي 225 جنيه ، درجة ثانية 150 جنيه .

-قطار رقم 919 نوعة أكسبريس مكيف اسباني ، قيام من القاهرة الساعة 2.25 م وصول الى الاسكندرية الساعة 6.5 م ، درجة أولى 80 جنيه ، سعر الثانية 65 جنيه .

-قطار رقم 917 نوعة vip ، قيام من القاهرة الساعة 3 م وصول الى الاسكندرية الساعة 5.30 م ، سعر تذكرة درجة اولى 145 جنيه ، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه .

-قطار رقم 915 نوعة أكسبريس مكيف اسباني ، قيام من القاهرة الساعة 3.20 م ، وصول الى الاسكندرية الساعة 6.20 م ، درجة اولى 80 جنيه ، درجة ثانية 65 جنيه .

قطار 921 vip

-قطار 921 نوعة vip ، قيام من القاهرة الساعة 6 م وصول الى الاسكندرية الساعة 8.35 م ، سعر التذكرة درجة اولي 145 ، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه .

-قطار رقم 2027 ، نوعة تالجو ، قيام من القاهرة الساعة 7، وصول الى الاسكندرية الساعة 9.30 م ، سعر التذكرة درجة اولي 225 جنيه ، درجة ثانية 150 جنيه .

-قطار رقم 931 ، نوعة أكسبريس مكيف اسباني ، قيام من القاهرة الساعة 8.15 م ، وصول الى الاسكندرية الساعة 11.35 ، سعر التذكرة درجة أولى 80 جنيه ، درجة ثانية 65 جنيه .

-قطار رقم 935 ، نوعة vip ، قيام من القاهرة الساعة 10.30 م ، وصول الى الاسكندرية الساعة 1.5 ، سعر التذكرة درجة اولي 145 جنيه درجة ثانية 115 جنيه.