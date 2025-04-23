التقويم الهجري اليوم.. موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا

يهتم المصريين بموعد عيد الأضحى المبارك 2025، بالبحث عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى المبارك على التقويم الهجرى القمرى، وهو يوم العاشر من شهر ذى الحجة، ويعتمد ظهور ودقة رؤية الهلال على الأشهر الهجرية ويكون مرتبط بتحرى مشاهدة الهلال فى اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة أي قبل بدء شهر ذو الحجه مباشرة .

موعد عيد الأضحي المبارك فلكيا

لذلك بناءا علي التقديرات الفلكية ، فإن التوقعات الأولية تشير إلى أن يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 يوم وقفة عرفات، والذي يوافق 9 ذو الحجة 1446 هجريا، وبذلك المتوقع يوم الجمعة الموافق 10 ذو الحجة 1446 هجريا، 6 يونيو 2025 ، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025/1446 ويستمر حتى الإثنين 9 يونيو 2025، 13 ذو الحجة 1446.

وتأتي تلك الأعياد الدينية والمناسبات العظيمة التي تؤلف القلوب وتوحد الصفوف، ويعد عيد الأضحى المبارك، مناسبة سنوية ومعجزة ربانية تخليدا و احتفاء بذكرى قصة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، بل هو تجسيد لقيم العطاء والتضحية والإيثار التي تسمو بروح الجماعة وتعزز أواصر المحبة والتعاون بين أفرادها.

وفى هذا العيد المبارك، تتجلى أسمي معاني التراحم الاجتماعي فى أبهي صورها، حيث يتبادل الأهل والأصدقاء والجيران بعادات وطقوس دينية هي توزيع اللحوم وتبادل التهاني والاحتفال فيما بينهم بالإضافة الي توزيع جزء كبير علي الفقراء والمساكين والمحتاجين، وتتوسع دائرة الفرح لتجديد العلاقات و الروابط الاجتماعية، وصلة الأرحام، و نشر الفرحة والبهجةبين كل المسلمين ، فهي دعوة للتسامح والتآخي.

الأشهر الهجرية



يتضمن التقويم الهجري من 12 شهرا ، وهي: المحرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.