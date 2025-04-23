130 بحثاً علمياً في مؤتمر «نوعية طنطا» العاشر

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي العاشر والذي نظمته كلية التربية النوعية بجامعة طنطا بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم النوعي .. بداية جديدة لبناء الانسان".

130بحث وبمشاركات عربية من دول السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر

وأعلنت الدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، أن إجمالي الأبحاث العلمية المشاركة فى المؤتمر بلغ 130بحث وبمشاركات عربية من دول السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر، في تخصصات إدارة المنزل والمؤسسات، التغذية وعلوم الأطعمة، الملابس والنسيج، الخزف، آلرسم والتصوير، الوسائل التعليمية والمكتبات، والمسرح.

عقد ورش عمل متخصصة حاضر بها ذوى الخبرة العلمية

أضافت عميد كلية التربية النوعية اعتماد كافة البحوث المقدمة بالمؤتمر من خلال مراجعتها من قبل لجان علمية متخصصة وقوائم المحكمين، مشيرة إلى عقد 5 ورش عمل متخصصة حاضر بها ذوى الخبرة العلمية والتطبيقية فى كافة محاور المؤتمر.

من جانبه، أوضح مقرر المؤتمر الدكتور السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا، أن كافة البحوث المقدمة تسعى إلى تحقيق هدف رئيسي من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وهو تعظيم الإستفادة من مخرجات بحوث التعليم النوعي وتوظيفها في خدمة قضايا المجتمع.

الربط بين الذكاء الاصطناعي ومجالات التعليم النوعي بتخصصاته المختلفة

أضاف الدكتور السيد مزروع، أن المؤتمر في نسخته العاشرة يهدف إلى الربط بين الذكاء الاصطناعي ومجالات التعليم النوعي بتخصصاته المختلفة، الدقة في تفيذ الأعمـال وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج، إيجاد حلول لمشاكل التعليم النوعي بقدرات تحاكى قدرات الإنسان، الإلمام بكل ما هو جديد فى مجـال التكنولوجيا لإثراء النعليم النوعي، تعظيم الإستفادة من الذكاء الإصطناعي لتحقيق جودة التعليم النوعي، استشراف مستقبل التعليم النوعي في ضوء الذكاء الأصطئاعي.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر.

شهد المؤتمر حضورا مكثفا من الأساتذة داخل مصر وخارجها، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الفربية.

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