سان جيرمان يبحث عن كتابة رقم تاريخي في سجلات الكرة الفرنسية

يسعى فريق باريس سان جيرمان، لتحقيق إنجاز لم يسبق تحقيقه عبر تاريخه الممتد إلى خمسة وخمسون عام، فى الدورى الفرنسى وأنهائه بدون هزيمة، بعدما حسم المسابقة قبل انتهائها بـ 6 جولات.

حسم الفريق الباريسى لقب الدورى فى منافسات الجولة الـ 28 من عمر المسابقة، اى قبل أنتهاء المسابقة بـ 6 جولات.

ويأمل باريس فى التتويج باللقب هذ الموسم للمرة الرابعة على التوالى والـ 13 فى تاريخه، بدون هزيمة فى حادثة لم تحدث من قبل فى تاريخة مع الدورى الفرنسى.

أرقام باريس في الدوري

خاض باريس سان جيرمان حتى الآن 30 مباراة، في منافسات الدوري الفرنسي، حقق الفريق 24 فوزًا وستة تعادلات ولم يتجرع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي أي هزيمة بالدوري.

قوة هجومية غاشمة

يفصل باريس سان جيرمان أربع مبارايات فقط عن تحقيق هذا الإنجاز، فهذا الموسم هو نتيجة لعمل جيد لأفراد المنظومة الصلبة الذي نجح في صنعها لويس إنريكي المدير الفنى للفريق.

ويمتلك الفريق الباريسى بين صفوفه عثمان ديمبلي، هداف الدوري بـ 21 هدف، وكذلك الأكثر صناعة هو اللاعب برادلي باركولا.

ويعد خط هجوم الفريق الباريسى هو الأقوى فى المسابقة برصيد 83 هدف، بفارق 21 هدف عن الفريق الأقرب له فى القوة الهجومية، وهو الوصيف مارسيليا برصيد 62 هدف.

الصلابة الدفاعية

كما يمتلك الفريق الباريسى منظومة دفاعية هى الأقوى فى الدورى هذا الموسم، استقبل خلاله 28 هدفًا فقط طوال الموسم، ففريق العاصمة الفرنسية هو أقل معدل أهداف مستقبلة في المباراة بمعدل 0.93 هدف في المباراة.

إنجازات تاريخية

هذا الإنجاز إن حٌقق فهو استكمال لفترة هيمنة وسيطرة للعملاق الباريسي حيث حقق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، والمرة الـ11 في آخر 13 عام.

ويعد الرقم القياسي بعدد مرات الفوز المتتالي بلقب الدوري الفرنسي محفوظ باسم فريق أوليمبيك ليون، الذي حقق لقب الدوري في 7 أعوام تواليًا، بدأ تلك المسيرة في موسم 2001-2002 حتى موسم 2007-2008.

وبعد أن فرض باريس سان جيرمان هيمنته وأصبح الأكثر تتويجًا بالدوري الفرنسي ووضع العملاق سانت إيتيان في وصافة المتوجين بالدوري عبر تاريخه، فقد يسعى أيضًا لأخذ هذا الإنجاز من ليون بالمحافظة على اللقب لفترة تمتد إلى 7 مواسم أو أكثر.