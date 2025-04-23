التضامن: برنامج "اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل طلاب الجامعات يواصل فعالياته بجامعة سوهاج.. صور

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يواصل "برنامج اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل الشباب الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية فعالياته في جامعة سوهاج، وذلك عقب إطلاقه أمس الثلاثاء من جامعة أسيوط.

إطلاق برنامج اختراق سوق العمل

وأطلق البرنامج اليوم الأربعاء بجامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد رشاد مؤسس "بيزنس بالعربي"ريادة الأعمال، ودكتور عماد قطارة خبير القطاع البنكي "الخدمات البنكية ".

وأشاد رئيس جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عدداً من الأنشطة في الجامعة من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، كما تقدم دعما ماليا للطلاب الأولى بالرعاية.

وأوضح النعماني أن إطلاق برنامج "اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل طلاب الجامعات يتوافق مع رؤية الجامعة التي تضع على رأس أولوياتها إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية.

دعم وتأهيل طلاب الجامعات

ويهدف برنامج "اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل طلاب الجامعات إلى تأهيل وتدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، علي مدار عامين دراسيين وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حقيقية من خلال معرض توظيف يُقام في نهاية كل عام دراسي .

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج أكثر من 2600 طالب في جامعتي أسيوط وسوهاج، حيث تم اختيار 500 طالب للمرحلة الأولي، والتي تنتهي في مايو، وستنطلق المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل.

ويقدم البرنامج عددا من التدريبات المتقدمة في مجالات تشمل: "البرمجة – التسويق الرقمي – التجارة الإلكترونية – الموارد البشرية – الخدمات المصرفية – الفينتك – صناعة المحتوى – الاستراتيجيات التجارية".