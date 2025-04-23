يوفنتوس يخسر من بارما في الدوري الإيطالي

تلقى فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، هزيمة من مضيفه بارما بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إنيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت مباراة بارما ضد يوفنتوس سيطرة من جانب اليوفي في الاستحواذ على الكرة، لكن دون فاعلية هجومية كبيرة، تمنحه الفوز على مضيفه الليلة.

مباراة بارما ضد يوفنتوس

سجل ماتيو بيليجرينو هدف مباراة بارما ضد يوفنتوس الوحيد في اللقاء، وذلك في الدقيقة 45+1، ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم في الشوط الثاني، ليخطف 3 نقاط ثمينة من أنياب فريق السيدة العجوز.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

بهذه الخسارة، عاد يوفنتوس لعادته في الموسم الجاري بتحقيق نتائج سلبية مع المدير الفني السابق تياجو موتا، وصولًا بفترة تولي الكرواتي إيجور تودور مهمة قيادة الفريق فنيًا.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع بارما رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.