مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر

تنشر لكم “البوابة نيوز” اليوم الأربعاء مواعيد القطارات السكة الحديد على خط القاهرة/أسوان والعكس وأسعار التذاكر.

مواعيد قطارات القاهرة أسوان

-قطار رقم 1902 نوعه إكسبريس مكيف أسباني، قيام من القاهرة الساعة 12.20 ص وصول محطة اسوان 1.20 م، سعر التذكرة درجة اولى 200 جنيه، درجة ثانية 145.

-قطار رقم 980 نوعة vip قيام القاهرة الساعة 8 ص، وصول محطة اسوان الساعة 10.25 م، سعر تذكرة درجة أولى 335 جنيهًا سعر تذكرة ثانية 215.

-قطار رقم 2010 نوعة إكسبريس إسبانى مكيف، قيام من القاهرة الساعة 10 ص، وصول إلى اسوان الساعة 10.55 م، سعر تذكرة درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيهًا.

-قطار رقم 982 نوعه إكسبريس مكيف إسبانى مكيف، قيام من القاهرة الساعة 12 م، وصول إلى أسوان الساعة 2.25 ص، سعر التذكرة درجة أولى 335 جنيهًا، درجة ثانية 215.

-رقم القطار 2006، نوعه القطار vip، قيام من القاهرة الساعة 5.15 م، وصول إلى محطة اسوان الساعة 6 ص، سعر تذكرة درجة أولى 335، ثانية 215.

-رقم القطار رقم 2012، قيام من القاهر الساعة 5.30 م وصول إلى أسوان الساعة 6.20 م سعر تذكرة درجة أولى 335، ثانية 215.

-رقم القطار 2030 نوعه تالجو، قيام من القاهرة الساعة 7 م، وصول محطة اسوان الساعة 6.40 ص، سعر تذكرة درجة اولى 700، ثانية 550 جنيهًا.

-رقم القطار 988، نوع القطار إكسبريس اسباني مكيف، قيام من القاهرة الساعة 7.10 م، وصول محطة أسوان الساعة 7.50 ص، سعر تذكرة درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيهًا.

-رقم القطار رقم 2014، نوع القطار vip، قيام من القاهرة الساعة 9م، وصول محطة اسوان الساعة 9.40 ص، سعر تذكرة درجة اولى 335 جنيهًا، درجة ثانية 215 جنيهًا.

-رقم القطار رقم 996 نوع القطار إكسبريس مكيف، قيام من القاهرة الساعة 10 م، وصول محطة اسوان الساعة 11.30 ص، سعر تذكرة درجة اولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيهًا.

-رقم القطار 2008 نوعه vip، قيام من القاهرة الساعة 11م، وصول محطة أسوان الساعة 11.45ص، سعر تذكرة درجة أولى 335 جنيهًا، درجة ثانية 215 جنيهًا.

مواعيد قطارات القاهرة أسوان

-قطار رقم 1902 نوعة إكسبريس مكيف إسباني، قيام من القاهرة الساعة 12.20 ص، وصول محطة أسوان 1.20 م، سعر التذكرة درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145.

-قطار رقم 980 نوعه vip، قيام القاهرة الساعة 8 ص، وصول محطة اسوان الساعة 10.25 م، سعر تذكرة درجة أولى 335 جنيهًا، سعر تذكرة ثانية 215.

-قطار رقم 2010 نوعة إكسبريس إسبانى مكيف، قيام من القاهرة الساعة 10 ص، وصول إلى أسوان الساعة 10.55 م، سعر تذكرة درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيهًا.