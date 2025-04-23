بالصور.. نائب محافظ الجيزة تلتقي رئيس المجلس الثقافى البريطاني في القاهرة

عقدت الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً تنسيقياً مع مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، وذلك بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء لبحث التعاون فى المشروعات الخدمية بنطاق حى العجوزة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بكل القطاعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

تحويل حديقة 6 أكتوبر لمركز جذب ثقافى وبيئى لخدمة المواطنين

تناول الإجتماع موقف أعمال تطوير حديقة ٦ أكتوبر، حيث أوضحت نائب المحافظ رؤية المحافظة لتحويل الحديقة لمركز جذب ثقافى وبيئى لخدمة المواطنين من أهالى حى العجوزة والأحياء المجاورة.

كما تطرق الحضور لبحث موقف أعمال رفع كفاءة ملحق الحديقة والذى يشهد تهيئة المسطحات الخضراء وتطوير مكوناته، حيث وجهت “عبدالحليم” بضرورة أن تشغل المساحات الفضاء المنزرعة والأشجار النصيب الأكبر منه ليكون متنفسًا لمواطنى الحى.

تحقيق أقصى إستفادة

و حرصت نائب المحافظ على الإستماع لأراء ومقترحات الحضور لتحسين وتيرة الأعمال وتحقيق أقصى إستفادة منها، مؤكدةً لهم حرص المحافظة على تقديم يد العون والتيسير على مختلف الجهات المشاركة بالأعمال، حضر الإجتماع عمر نجاتى .