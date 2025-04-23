المصري يواصل تدريباته استعدادا للقاء الزمالك

واصل اليوم الأربعاء الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعداداته لمباراته بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل.





موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويواجه المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني نظيره فريق الزمالك في الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى وهم "بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري".