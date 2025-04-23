جامعة عين شمس تُحيي ذكرى تحرير سيناء بندوة حول “أزمة طابا” ووثائقها العثمانية

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة علمية تحت عنوان: "وقائع في أزمة طابا 1910–1911 من خلال الوثائق التركية العثمانية"، يوم الأحد 27 أبريل، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، وذلك احتفالًا بالعيد القومي لتحرير سيناء في ذكراه الثالثة والأربعين.

تُعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

“عين شمس” تُحيي ذكرى تحرير سيناء

ويشارك في الندوة الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف هريدي، أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب، والذي لعب دورًا محوريًا في قضية استرداد طابا، عبر ترجمته وتحليله للوثائق التركية والعثمانية التي دعمت موقف مصر القانوني والتاريخي في النزاع.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة على توثيق الذاكرة الوطنية وتكريم الجهود العلمية والوطنية التي أسهمت في الحفاظ على السيادة المصرية واسترداد أراضيها.